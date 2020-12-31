البريد المصري يقرر استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحساب حتى 30 يونيو 2021

قررت الهيئة القومية للبريد استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى 30 يونيو 2021.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش ورسوم إصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الإدارية ورسوم المصادقات وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.

إعفاء جميع حسابات المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش ورسوم إصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الإدارية ورسوم المصادقات وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021

وأوضح فاروق أن هذا القرار يأتي في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وتماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك وبهدف التيسير على أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم، مشيراً إلي أن حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الإلكتروني ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر “ميزة”. كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يومياً علي الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.