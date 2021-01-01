حزب التجمع ينعي والد الزميل محمد الطنبولي أمين”الحزب” بالدقهلية

ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،وأسرة تحرير جريدة الأهالي ، الحاج على الطنبولى والد الزميل محمد الطنبولى أمين “الحزب” في محافظة الدقهلية ..داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ،ويسكنه فسيح جناته ،ويلهم أهله الصبر والسلوان ..