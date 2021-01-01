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حزب التجمع ينعي والد الزميل محمد الطنبولي أمين”الحزب” بالدقهلية

كتب جريدة الأهالي
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ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،وأسرة تحرير جريدة الأهالي ، الحاج على الطنبولى  والد الزميل محمد الطنبولى أمين “الحزب” في محافظة الدقهلية ..داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ،ويسكنه فسيح جناته ،ويلهم أهله الصبر والسلوان ..

 

 

جريدة الأهالي
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