رئيس قطاع مياه النيل الأسبق د.عبد الفتاح مطاوع  يكتب للأهالي:الواقع الأثيوبي المهلهل يرسم سيناريوهات المستقبل

الإثيوبيون وحدهم، هم الذين رسموا صورة واقعهم المهلهل، نتيجة قرارات متعجلة ومتسرعة لحسم الصراعات الداخلية بالقوة، بين الحكومة الفيدرالية و القبائل الإثيوبية، و كذلك ما بين القبائل الإثيوبية و بعضها البعص .

تاريخ طويل من القهر تفرضه القبيلة المسيطرة على الحكم على غيرها من القبائل الأخرى، حيث كانت البداية بقهر الأمهرة لكل من الأورومو و التيجراي، تلاها قهر التيجراي للأمهرة و الأورومو، ثم تلاها قهر الأورومو و الأمهرة للتيجراي، بحيث أصبح الطريق ممهداً الآن إما لعودة الأمهرة للسيطرة على الحكم، أو انفراط العقد الإثيوبي، نظراً لوجود تناقضات حادة بين الأطراف و المركز، و كذلك فيما بين أفراد القبيلة الواحدة.

الصورة الحالية الحادثة بإثيوبيا، سبق و أن تنبأت بها مجموعة الكوارث الدولية، عندما ذكرت وصف القبائل لبعضها بتعبيرات حادة مثل قطاع الطرق و مجموعة من العصابات وغيرها من الأوصاف.

موقع سد النهضة فى الصراع:

كانت بداية التحدي لكل المشروعات المائية المصرية بالهضبة الإثيوبية من الأمهرة، حيث منابع النيل الأزرق، برفض التخزين ببحيرة تانا، وتلاها تحدى التيجراي، حيث منابع نهر العطبرة في أقصى الشمال و انشاء سد التكيزي عليه لتوليد الكهرباء، ثم لأجل خلق عداوة لأجل الابتزاز السياسى لمصر، والرغبة في التحكم فى مياه النيل الأزرق، بالإضافة إلى الابتزاز السياسي بالداخل الأثيوبي تم الإعلان عن إنشاء سد النهضة في أقصى الغرب الأثيوبي، في محاولة لإيهام الشعب الأثيوبي المغلوب على أمره بعودة مياه النيل إلى الإثيوبيين، تلك المياه التي يزعمون أنهم لم يستفيدوا منها طوال تاريخهم، وهو قول غير صحيح.

الأحداث وتطوراتها تؤكد أن سد النهضة تم توزيع دمه بين القبائل المتناحرة، و اختفاء الشخصية الإثيوبية القوية القادرة على التوقيع على اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل لسد النهضة، في ظل واقع متغير تفرضه انتخابات برلمانية قادمة في يونيو ٢٠٢١ و اختيار رئيس وزراء أثيوبي جديد، قد لا يكون اسمه آبى أحمد أو من قبيلة آبى أحمد، و من المحتمل أن يكون من قبيلة أم آبى أحمد حيث الأمهرة يترقبون، و المزايدات الانتخابية و الابتزاز السياسي سيتزايد، إلا إذا انفرط العقد الأثيوبي، وهو الاحتمال الأقوى لوجود ثلاثة ميليشيات خارج سيطرة الدولة، وهى: ” أو إل إيه ” جيش تحرير الأورومو، و ” تى بى إل إف ” جيش قوات تحرير التيجراي، و ” إن إم إيه ” الحركة الوطنية للأمهرة، وكلها قوات محلية لفرض إرادة القبائل.

هل نجح سد النهضة فى توحيد القبائل الإثيوبية ؟

من الواضح أننا أمام مشروع سياسي فاشل بكل المقاييس تحت مسمى سد النهضة للأسباب التالية:

⁃ بداية المشروع منذ الإعلان عنه، و زيادة سعة التخزين من ١٤ مليار م٣ الى ٧٤ مليار م٣ ، كانت لأسباب سياسية غرضها التحكم و السيطرة و ليست لأسباب فنية

⁃ البدء في تنفيذ المشروع دونما استكمال لدراسة الآثار البيئية من الأخطاء الجسيمة على أثيوبيا و السودان و مصر، حسب تقرير لجنة الخبراء الدولية

⁃ تصفية الشركات المنفذة للمشروع من آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، كانت تحت دعاوى فساد الشركات المدارة من قادة الجيش الإثيوبي من التيجراي لتنفيذ السد

⁃ إعلان آبى أحمد في البرلمان الأثيوبي عن عدم مسئوليته عن تأخير تنفيذ المشروع، بسبب عمليات الفساد من مسئولي التيجراي

⁃ اغتيال مدير مشروع سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية، دونما الإعلان حتى الآن عن نتائج التحقيقات

⁃ عدم التوقيع على وثيقة واشنطون دى سى الخاصة بسد النهضة بحجة وباء كورونا و حجة الانحياز الأمريكي لمصر

⁃ الإعلان عن البدء في عمليات التخزين لملء بحيرة السد كانت فرقعة إعلامية

⁃ احتمالات الانتهاء من برامج تنفيذ مراحل الإنشاء في مواعيدها مشكوك فيها في ظل الأوضاع الحالية بالداخل الأثيوبي.

تكلفة الحرب من تكاليف إنشاء سد النهضة:

في زمن الحرب لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، فما بالنا بمعركة تدور رحاها بين الجيش الفيدرالي و قبائل أبناء الدولة الواحدة، و فيما بين القبائل وبعضها .

و ما بالنا ايضاً بمعركة تدور بدولة من دول العالم التى يعصف بها وباء كورونا صحياً و اقتصادياً، بدولة هشة و ضعيفة .

دولة لم تكتف بأن حدودها محاطة بملايين من النازحين و اللاجئين، المعتمدين على المعونات الغذائية من دول العالم، بل نجدها تشعل الصراعات الداخلية، و تخلق جيوشاً أخرى من النازحين و اللاجئين للسودان، المقسوم ظهره من آثار فيضان عام ٢٠٢٠ المدمر غير مسبوق منذ مائة عام، و لحدود السودان الواقع تحت العدوان من الميليشيات الإثيوبية المدعومة بقوات من الجيش الإثيوبي ، في ظل مفاوضات لترسيم الحدود أشبه بمراوغات مفاوضات سد النهضة.

كما كان هروب المستثمرين الأجانب من إثيوبيا، فضلاً عن مطالباتهم بتعويضهم عن خسائرهم الناجمة عن الحرب، التي ستصب بالسلب على الموارد المالية لدولة إثيوبيا.

الصورة الأثيوبية في أذهان العالم الآن:

طوال شهري نوفمبر و ديسمبر من عام ٢٠٢٠ لم تخلُ وسائل الإعلام العالمية من أخبار خاصة بالصراعات الإثيوبية، كانت في المجمل و للأسف الشديد سلبية فى نظرتها للإثيوبيين و حكومتهم، و لك أن تتخيل أثار بعض من تلك الأخبار و التي تحمل في طياتها الكثير و منها:

⁃ حامل وسام نوبل للسلام يعلن الحرب على التيجراي

⁃ الأثيوبيون الفارون من مناطق المذابح الجماعية يقولون: كانوا يذبحون أهالينا كما يتم ذبح الأفراخ، و يقصدون ميليشيات القبائل الأخرى من إثيوبيا و مسلحين من إريتريا

⁃ من تصريحات مسئولي منظمات الإغاثة الدوليين: حياة النازحين و اللاجئين نتيجة الصراع و عدم وصول المعونات الغذائية أشبه بالوقت الضائع

⁃ من تصريحات مسئولي الحكومة الإثيوبية: سنقوم بعمليات القصف للعاصمة مدينة ميكيلي لإقليم التيجراي دونما حدوث إصابات أو وفيات للسكان المدنيين

⁃ حامل نوبل للسلام يرفض الحوار مع قبيلة التيجراي ويصفهم بالخونة ويرفض وساطة الاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة، و لا يأبه بتصريحات الاتحاد الأوروبي، في حين أنه يصرح بأن الحوار هو الطريق لحسم مشاكل الحدود السودانية الإثيوبية!!!

⁃ من الصحف العالمية أخبار تتنبأ بمستقبل غامض ومظلم لاثيوبيا نتيجة للسياسة التي ينتهجها آبى أحمد فى إدارته شئون البلاد متجاهلاً جذور الصراع

⁃ منطقة بني شنقول، حيث موقع سد النهضة تشهد مذبحة لأكثر من ٢٠٠ فرداً في اليوم التالي لتصريحات آبى أحمد عن ضرورة فرض الأمن بمناطق الصراعات

⁃ الأهالي الفارون من الحرب الأهلية يشتكون من عمليات النهب و السرقة و الدمار و القتل و الإهانة و التفرقة العنصرية.

والملاحظة الأساسية هي عدم قدرة القيادة الحالية في أثيوبيا على الوصول إلى أي اتفاقات داخلية فيما بين قبائلها، مع أن الدستور قد أقر للقبائل ومنحهم حرية الانفصال، إلا أن القيادة الإثيوبية الحالية اتسمت بنقضها لمواد الدستور، ونقضها لأي اتفاقات داخلية، بالإضافة إلى نقضها و إنكارها للاتفاقات الموقعة مع مصر والسودان حول مياه النيل.

فهل تمتلك القيادة الأثيوبية أن تغير من صورتها السلبية أمام القبائل الإثيوبية في الداخل؟ وأمام جيرانها؟ وأمام دول حوض النيل؟ وأمام العالم؟

*بقلم رئيس قطاع مياه النيل الأسبق د.عبد الفتاح مطاوع