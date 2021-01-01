لدعم التعاون بينهما ..بروتوكول تعاون بين غرفتي التجارة بالبحيرة وكفر الشيخ

شهدت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ وذلك فى اطار تدعيم وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة بين محافظة البحيرة ومحافظة كفر الشيخ وتطوير العلاقات الإقتصادية بما يعود بالنفع على المحافظتين

وقد نص البروتوكول على تبادل المعلومات والخبرات بين الغرفتين في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية، خاصة الموارد الطبيعية التي تتميز بها كلا المحافظتين. بما في ذلك إقامة وانشاء مشروعات مشتركة بين الغرفتين وأبرزها مشروع البورصة الزراعية السلعية بمركز بدر.

و عرض أحدث المستجدات بالغرفتين من تطوير وتحديث وتوفير قاعدة بيانات لأصحاب الأعمال والمستثمرين لإمدادهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تساعدهم على إقامة مشروعاتهم وكذلك تدريب العاملين وتأهيلهم على سرعة إنجاز الأعمال

كما نص البروتوكول على المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة و تبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والإقتصادية التي تصدرها الغرفتان.

هذا بالاضافة الى نشر العروض التجارية التي تتلقاها كلا الغرفتين بهدف إطلاع رجال الأعمال عليها، وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كلا المحافظتين

وقع البروتكول المحاسب فتحي مرسى – رئيس مجلس ادارة غرفة البحيرة و المهندس حاتم عبد الغفار رئيئس مجلس ادارة غرفة كفر الشيخ اعضاء مجلس الادارة بغرفتى البحيرة وكفر الشيخ

وقد قام فتحى مرسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية باهداء درع الغرفة للمهندس حاتم عبد الغفار تقديرا لحجم التعاون فيما بين الجانين