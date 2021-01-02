القوى العاملة: تعيين 5843 شاباً بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 5843 شاباً ، منهم 9 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9665 راغب عمل منهم 29 من ذوى القدرات ، فضلا عن توفير 577 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 386 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 340 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 136 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي، إلي أن المديرية تلقت 323 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 102 شكوي مرحلة من شهر أكتوبر ، تم بحث 247 شكوي منها، وتبين أن 84 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 163 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 178 شكاوى تحت البحث والدراسة .

اما في مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 510 منشأة ، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة ، وأسفر عن تحرير 130 محضراً ، وبحث 111 شكوى عمالية ، وعمل ندوة واحدة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 6 تراخيص ، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 3 أجنبياً ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.