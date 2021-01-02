وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة مطروح خلال العام المالي 20/2021

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة مطروح للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق خطة المواطن بالمحافظات يهدف لتحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، نشر ثقافة البرامج والآداء، تعزيز الشفافية والمسائلة، علاوة على تفعيل المشاركة المجتمعية، موضحة أن إطلاق الخطة يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

وأضافت السعيد أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 20/2021 تبلغ 13,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 34% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 5,1% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 48% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه 6,1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 46,2%، ويخص قطاع الاسكان وتطوير العشوائيات 3,5 مليار جنيه بنسبة 26,7%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 12,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 842,6 مليون جنيه بنسبة 6,3%، وقطاع التعليم العالي 530,5 مليون جنيه بنسبة 4%، علاوة على استثمارات بقيمة 576,4 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 4,3%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات في محافظة مطروح التي تتمثل في توجيه نحو 1.5 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تضمن التقرير أهم مشروعات قطاع الكهرباء بخطة عام 20/2021 والمتمثلة في إقامة المحطة النووية المصرية الاولى بالضبعة من أجل توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، إلى جانب استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومدينة العلميين الجديدة ومرسى مطروح من خلال الربط على شبكة جهد 500 ك.ف.

ولفت التقرير إلى مشروع تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال ربط مثلث التنمية (مطروح، الجارة، سيوة) وخلق تجمعات سكنية ومراعى ومناطق زراعية، وتبلغ جملة الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع بخطة عام 20/2021 نحو 1,8 مليار جنيه.

أما عن مستهدفات قطاع التنمية المحلية بمحافظة مطروح بخطة عام 20/2021 أوضح التقرير أنها تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 307 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 176.6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح ملامح مُبادرة حياة كريمة

بالمحافظة موضحا أن حجم استثمارات المبادرة بالمحافظة يصل إلى 263 مليون جنيه، وعدد القرى المستفيدة 11 قرية ، ويبلغ عدد المستفيدين 19 ألف مواطن.