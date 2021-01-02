لعبة بابجي

مقدمة عن لعبة بابجي

تعتبر لعبة بابجي من اشهر الألعاب مثل العاب كازينو اون لاين 888 في الوطن العربي والعالم كله وتعتبر انطلاقة جديدة وفريدة من نوعها وذلك بسبب إمكانياتها وأساليبها المتطورة وروح التحدي والمنافسة بها ويشتهر الشباب والمراهقين والأطفال بعشقهم لهذه اللعبة وذلك بسبب التحديات التي في اللعبة ووقت اللعبة وعدد الأشخاص الكثر انها لعبة فريدة جدا ومميزة عن باقي الألعاب.

لعبه بابجي هي نوع من العاب البقاء حيث يدخل اللعبة مجموعه من الاشخاص 100 شخص مجتمعين في خريطة من خرائط للعبه ويمكنك ان تلعب بشكل فردي او تلعب مع فريق، وعند الانطلاق يبدا جميع اللاعبين من الصفر اي لا يكون هناك اسلحه أو الذخيرة واحيانا ايضا لا يوجد ملابس بعد ذلك يتوجب عليك الهبوط في مناطقمحددة لتجمع الذخيرة و الأسلحة والملابس وكل ما تراه قابل للاستخدام.

يمكنك ان تلعب لعبة بابجي علي الموبايل او علي الكمبيوتر ويوجد منها اصداران اصدار عادي وإصدار lite .

مؤسس لعبة بابجي

ان مؤسس لعبة بابجي يدعي Brendan Greene ، وعمره 43 عاما، وهو ايرلندي الجنسية، قام بعمل العديد من الألعاب تحت ملكيته الفكرية ولكن لم تحظي هذه الألعاب بالانتشار والشهرة مثل ما حققت له لعبة بابجي من الشهرة والثراء.

كيف يربح مطورو لعبة بابجي

تحقق بابجي ارباح طائلة وذلك عن طريق Microstransaction والتي من خلالها يمكنك شراء الأسلحة والملابس والأشياء التي تحتاجها في اللعبة وتوفر اللعبة هذه الأشياء بشكل مدفوع.

يربح مطورو بابجي ايضا عن طريق الاعلانات التي تقوم بها اللعبة، وعن طريق بيع اللعبة عبر منصة Steam أيضا.

أفضل سيارة في لعبة بابجي

امتلاك سيارة ذات قدرات فائقةفي لعبة بابجي مهم جدا حيث تساعدك في الوصول للاماكن البعيدة بسرعه فائقة ويوجد العديد من وسائل النقل في اللعبة و تتنوع كثيرا لذلك من الصعب عليك اختيار الافضل تحديدا لكن سيارة The Dacia هي الافضل في لعبةبابجي حيث تسير بسرعةعالية جدا129 كيلو متر في الساعة وهذا يميزها عن السيارات الاخرىويمكنها ايضا ان تحمل اربع اشخاص دفعة واحدة اي فريق كامل والسيارةمحميةومغطاة مما يعني انها تجنب لطلقات الرصاص وتحميك من الأذى.

الاثار الاجتماعية للعبة بابجي

هناك بعض الدراسات والتقارير التي تراقب تأثيرات العاب الموبايل وأبرزها لعبة بابجي أن هذه اللعبة كانت السبب في العديد من حالات الطلاق وتسبب عراك وقتل بين اللاعبين وهناك فتاوي حرمت هذه اللعبة لأنها تسبب الادمان للأشخاص.

طريقة وأسلوب اللعب

يقوم 100 من اللاعبين باللعب ويكون هدف كلا منهم أن يكون الناجي الاخير من اللعبة.

يمكنك ان تلعب بشكل فردي او أن تلعب ضمن فريق في النهاية اخر شخص أو فريق سيبقي هو الذي سيفوز بالمباراة.

في البداية يقفز جميع اللاعبين من طائرة بالمظلات الخاصة بهم علي جزيرة ولا يمتلكون اي عناصر وبمجرد وصولهم يبدأن البحث عن في المباني وغيرها عن المعدات والملابس وغيرها وتكون موزعة بشكل عشوائي في أنحاء الخريطة منذ بداية اللعبة.

أهم ما يميز لعبة بابجي

سبب شهرة لعبة بابجي

اللعبة مجانية

تجمع بين 100 لاعب في اقل من ثانية واحدة وهذا ما يميزها عن بقية الالعاب وهذا غير موجود في باقي الالعاب حيث العدد الأقصى هو عشرين أو ثلاثين لاعب بالنسبة للألعاب الاخري.

يمكنك تحميلها من خلال جميع الأجهزة العاملة بنظام اندرويد وأجهزة الايفون مجانا

يمكن تحميلها بكل سهولة عن طريق متجر جوجل بلاي او متجر تطبيقات ابل.

حظر اللعبة في الوطن العربي

الهند

قامت بحظر اللعبة والسجن لكل من يلعب هذه اللعبة علي الأراضي الهندية وتم تطبيق العقوبة في عشر مراهقين هنود وحظي هذا الخبر بالسخرية الكبيرة بين الشعب الهندي.

العراق

قام مجلس النواب العراقي بالإجماع على حذر مجموعة من الألعاب الإلكترونية وكان ضمن القائمة لعبة بابجي وذلك بسبب تأثيرها السلبي على الشباب.

الأردن

حظرت الاردن اللعبة عام 2019 وذلك لما تسببه من تفكك الأسرة والادمان والعصبية والعزلة الاجتماعية.

الازمة التي مرت بها اللعبة والتي أحدثت ضجة كبيرة

قام مطورو اللعبة بإضافة وضع الغابة الغامض وهذا اثار جدلا وغضبا كبيرا من المسلمين حول العالم بسبب أن الوضع يتطلب من الاشخاص الركوع للأصنام وهذا جعل اللعبة تتراجع كثيرا لكن سرعان ما تم تحديث اللعبة وإزالة هذا التحديث والاعتذار

حوادث ارتبطت بلعبة بابجي

وفاة طفلين تحت عجلة القطار بمحافظة الإسماعيلية وذلك بسبب انشغالهم باللعبة وارتداء سماعات الاذن وذلك ادي الي عدم شعورهم بصوت القطار اثناء اقترابه منهم.

طفل في الحادية عشر من عمره قام بشنق نفسه وذلك بطلب عائلته منه بقسوة التوقف عن لعب هذه اللعبة .

في محافظة الغربية قام طفل بطعن زميله وذلك بسبب فوزه عليه في اللعبة وقال الطفل القاتل أن زميله قام بقتله في اللعبة لذا فهو طعنه.

تلقي طفل مصري مقيم بالكويت طعنه وهو يبلغ من العمر 15 عام بعد مشاجرة بين أحد أصدقائه المصريين ايضا وذلك بسبب اللعبة

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