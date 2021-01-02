أبو مازن يُعلق على رسالة “حماس” ويشكر مصر 

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”برسالة حركة “حماس” بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية، من خلال انتخابات ديمقراطية، شاكرا مصر على رعايتها المصالحة.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أن عباس “تسلم رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نقلها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى عباس توجيهاته بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة من خلال انتخابات بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية”.

وقد قرر عباس، دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.

وتوجه عباس، “بالشكر لمصر التي ترعى ملف المصالحة، كما شكر الدول الشقيقة والصديقة، قطر وتركيا وروسيا والأردن، التي أسهمت بجهودها الخيرة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى الاتفاق”.