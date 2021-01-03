جرائم معلنة لـ “عزة رياض”
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جرائم معلنة
عزة رياض
أحتفظ بفوضاى مجمدة
فى غرف محصنة من العظام
وأقوم بتفكيكها وقت الضجر
فأطعم منها الحمقى
والنازحين من تلال المؤمرات
وضواحى الوهم
فبهت الذى أكل.
كل ما عليك أن تجتهد
لتصبح تعيسا بشكل أفضل
تعلق صور رفقاء مخلصين بقلادة
أو ترتدى فراء مزيفا
لترهب ثعالب حقيقية
ترتع طيلة الليل لتدبير خطة
لتحصل على عناقيد من الكروم
لم تتدلْ بعد
لتحكى عن عظمة المكر
فى أن تراود شجرة عن نفسها
وتتبرأ من غصون غير شرعية
فتسكر من خمرة دم تخثر
يذهب روحك بلا عودة