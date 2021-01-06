 أشجار الميلاد تقف صامتة والعالم يرجو عامًا بلا عزلة

كتبت رانيا نبيل:

لأول مرة يحتفل العالم بأعياد الميلاد وسط أجواء تحذيرية وإجراءات صارمة لمنع التجمعات أو الذهاب للكنائس وقاعات الاحتفال، فقد غيّر الوباء العالمي شكل ونمط الاحتفالات تمامًا وألغاها في معظم دول العالم، وأكتفى الملايين من البشر بالاحتفال داخل منازلهم دون صحبة أوضجيج، فجاء ميلاد بطعم العزلة، سواء المنزلية أو العالمية.. حيث تزينت أشجار الكريسماس وانتصبت وحدها بالميادين الكبرى في عدة دول دون الالتفاف حولها وترديد الأغاني بتوديع عام منته ورفع الأمنيات لعام جديد سيبدأ كما هو معتاد، وعادة يملأ عشرات الآلاف من المحتفلين الميادين الكبرى بالدول التي تنظم الاحتفالات كما في الولايات المتحدة ودول أوروبا وبعض الدول العربية في مقدمته مصر، لكن الصمت ساد في هذا العام، وسط تخوفات من انتشار عدوى الڤيروس.

بابا الفاتيكان: ليكن سلامًا للشعوب

وفي كلمته قال البابا فرنسيس، بابا روما: إن عيد الميلاد هذا هو عيد ميلاد الجائحة، والأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي أصابت العالم أجمع، وبالتالي لم تعد الأزمة أمرًا شائعًا في الخطابات والاستقرار الفكري بل أصبحت حقيقة مشتركة بين الجميع، لقد كانت هذه الآفة بمثابة اختبار كبير، وفي الوقت عينه، فرصة عظيمة لكي نرتدَّ ونستعيد الأصالة.

ووجه البابا فرنسيس كلمته من شرفة بازيليك القديس بطرس الرسالة التقليدية إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد الميلاد قائلًا؛ ليكن الرب يسوع نورًا للأرض المقدسة حيث وُلد مخلِّصا للبشر وحيث يستمر انتظار كثيرين، بمشقة ولكن بدون يأس، أيام سلام وأمن ورخاء.

ليبارك طفل بيت لحم الصغير جهود مَن يعملون على تعزيز العدالة والمصالحة وتجاوز الأزمات المختلفة وأشكال الفقر الكثيرة التي تشكل إهانة لكرامة كل شخص.

ليكن سلامًا للشعوب التي تعيش في أزمات وفقر، وعزاءً لمن يتألمون بسبب العنف والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية، ليكن عزاءً للمضطهدين بسبب إيمانهم الديني، وخاصة المرسلين والمؤمنين المختطفين وضحايا هجمات مجموعات متطرفة، ليكن حماية وسندًا لمن يُضطرون لهذه الأسباب ولأشكال الظلم المختلفة إلى الهجرة راجين حياة آمنة.

ليكن عمانوئيل نورًا للبشرية الجريحة بأسرها، فليحنِّن قلوبنا المتحجرة والأنانية غالبًا ويجعلنا أدوات لمحبته. ليهب من خلال وجوهنا الفقيرة ابتسامته لأطفال العالم بأسره، المتروكين ومَن تعرضوا للعنف، ليغطي عبر سواعدنا الهزيلة الفقراء الذين ليس لديهم ما يتغطون به، ليهب الخبز للجياع والعلاج للمرضى. ليكن، بمرافقتنا البسيطة، قريبا من الأشخاص المسنين ومَن هم بمفردهم، من المهاجرين والمهمشين، ليهب الجميع في يوم العيد هذا حنانه ويضيء ظلام هذا العالم.

البابا تواضروس في الدير

كما صلى ليلة رأس السنة الخميس، بكنيسة التجلي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، سيُصلى البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد الليلة من داخل الدير أيضًا، على أن يتم بث الصلوات عبر القنوات المسيحية وتنقلها عنها بعض القنوات الفضائية وعلى شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة.

وقال البابا في كلمته بداية العام الجديد: يعطينا الله البدايات الجديدة ويفرحنا بعطاياه ويغمرنا بمحبته ويظلل علينا برعايته.. على أن يلقي البابا كلمة عيد الميلاد صباح اليوم الأربعاء في ڤيديو مصور كما هو معتاد، والتي سيتم ترجمتها لعدة لغات عالمية.