وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الفول بكافة انواعه لمدة ٣ أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار وقف تصدير الفول بكافة أنواعه لمدة ٣ أشهراعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة ان هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال المرحلة الحالية.