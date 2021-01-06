السياحة والآثار تعلن: التزام المنشآت السياحية فى الأقصر وأسوان والإسكندرية وسوهاج بضوابط التشغيل

تقوم وزارة السياحة والآثار بإيفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها، قام قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة بإيفاد عدد من اللجان للمرور والتفتيش بعدد من المحافظات السياحية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.

وأكد مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية عبد الفتاح العاصي، على أنه بالمرور على المنشآت السياحية (مطاعم وكافيتريات) الموجودة بمحافظات الأقصر وأسوان والإسكندرية وسوهاج وجدت اللجان التزام من كافة المنشآت التي تستقبل رواد بضوابط التشغيل.

موضحا، أنه تم المرور على 17 مطعم سياحي في محافظة الأقصر كان جميعها ما بين الملتزم والمغلق الذي لم يستقبل أية رواد، وفي محافظة الإسكندرية تم المرور على 10 مطاعم من بينهم 6 مطاعم ملتزمة وآخرين مغلقين لم يستقبلوا رواد، بالإضافة إلى أنه تم المرور على 9 مطاعم في محافظة أسوان تبين التزامها جميعاً، أما محافظة سوهاج فلم يوجد بها سوي مطعماً واحداً مغلقاً لا يعمل.

يذكر أن الوزارة كانت قد قامت أيضا بإيفاد لجان للمرور على معظم المناطق الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى حيث تم المرور على 40 فندقاً و86 مطعماً سياحياً كان من بينهم منشآت ملتزمة بضوابط التشغيل، والبعض لم تستقبل أي رواد بها، وآخرين مخالفين تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاههم.