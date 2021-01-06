برواتب تصل إلى 5300جنيه.. تعرف على تفاصيل 3622 فرصة عمل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 3622 فرصة عمل منها 740 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5300 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي ، وذلك من خلال 52 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية: إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني “برنامج طالبي العمل ” www.manpower.gov.eg تحت مسمى “النشرة القومية للتشغيل”، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 15 علي مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات ، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، و933 أفراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه ،و 23 مسئول إئتمان ، و 740 عامل إنتاج منهم 4 فرصة لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ 2400 جنيه ، و218 عامل خياطة ، و 105 عمال سنجر ، و72 عامل أورليه ، و 140 عامل جوكر ، ويشترط أن يقرأ ويكتب براتب من 2000 إلى 3000 جنيه ، و 50 عامل جودة ، و 50 مساعد جودة ، و 67 بائعاً ، و 25 كاشير و 10 كاشيرة ، و 150 أخصائي مبيعات ، و 50 مندوب توصيل طلبات ، و 168 عاملا وعاملة نظافة ، و 99 سائق درجة ثانية وثالثة ، و 45 منسقة تأمين ، و مسئولين مشتريات خارجية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية ، و 4 فنى ميكانيكا ، و 54 فنى لحام ، و 50 فنى دوكو سيارات ، و 20 فنى خراطة ، و20 فنى برادة ، و 27 فنى كهرباء ، و 24 فنى تشطيبات ، و فنى كيماويات ، وفنى نجارة ، وفنى سباكة ، وفنى حدادة ، وفنى تشغيل محاور ري ، وفنى تركيب محاور ري ، وفنى تبريد وتكييف .

وأضاف الوزير أن الفرص تشمل أيضا 4 مهندس كهرباء ، و 2 مهندس ميكانيكا ، و 7 صيدلي عام ، ورئيس قسم أبحاث ، و 4 كيميائي عام حاصل على بكالوريوس علوم ، و 4 محاسبين ، و 2 مساعد صيدلي ، و 4 أخصائي شئون طلبة ، و 2 أخصائي رعاية شباب ، و 2 أخصائي تصدير ، ومدير مخزن ، وامين مخزن ، ومدخل بيانات ، و 3 تمريض ، و 5 فنى طباعة ، وفنى لحام ارجون وكهرباء كونترول يصل الراتب لـ 5300 جنيه ، و 4 مشغل ماكينات ، و 2 عجان ، و فران ، ومراقب كاميرات ، و 55 ويتر ، و 60 مساعد ويتر ، و 30 كابتن ، و 50 مساعد شيف ، و 5 سكرتارية ، و 30 مشرف أقسام ، و 40 منسق ممرات ، و 4 أمين معمل .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: