اتصال هاتفي من شكري لنظيره الإسرائيلي للتحضير لاجتماع الرباعية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم 6 يناير الجاري اتصالًا مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع الرباعية التي تشمل مصر والأردن، وفرنسا، وألمانيا خلال الأيام القادمة، وهي مجموعة الدول التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية.

هذا، ويجري تنسيق على مستوى وزيري الخارجية كذلك مع الجانب الفلسطيني في إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية، حيث أجرى الوزير سامح شكري اتصالًا آخر مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في هذا الإطار، وذلك في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.