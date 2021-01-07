البعثة الاممية في ليبيا: تستعرض عدد من المقترحات لآلية الاختيار

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث تم استعراض عدد من المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة

‏وأعربت وليامز عن تقديرها للجو الإيجابي جداً والتشاركي الذي ساد المناقشات، وأكدت مجددا على الحاجة الملحة للخروج من الإنسداد الحالي والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية. واتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل