تبادل ٣٥ محتجزا في إطار تبادل الثقة

ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أشدّ الترحيب بخبر تبادل 35 محتجزاً برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعتبر هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وبهذه الروحية، تدعو البعثة كلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.