وزير الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع ذاكرة المدينة للتنسيق الحضاري

مع بداية عام ٢٠٢١ أطلقت وزير الثقافة الدكتورة “إيناس عبدالدايم”مبادرة الجولات التراثية الذي يعد المشروع الرابع لسلسة ذاكرة المدينة جاء ذلك خلال الاجتماع مع المهندس ” محمد ابو سعده” رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حيث وافقت على إطلاق مبادرة الجولات التراثية وإطلاق موقع ذاكرة المدينة الذي أعده الجهاز وهو http://www.memoryofthecity.gov.eg الذي يضم كل مشروعات و إصدارات سلسلة ذاكرة المدينة..

أوضح ذلك رئيس الجهاز مضيفا إن اولى الجولات التراثية ستكون لجزيرة الزمالك لما لهذا الحي من قيمة تراثية متفردة..

فحى الزمالك من أجمل و أعرق أحياء القاهرة. وأول ظهور لجزيرة الزمالك فى نهر النيل كان وقت العصر المملوكى فى عهد السلطان الكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون و سميت الجزيرة الوسطى لأنها كانت ما بين حى بولاق و حى الروضة. وتم بناء القصور و زراعة الجناين و أماكن للسكن و أصبحت من وقتها من أجمل متنزهات القاهرة .

سميت الزمالك نسبة لعهد محمد على باشا عندما بنى قصره هناك وبنى لحاشيته ” عشش من البوص” و كلمة ” زملك فى اللغة الألبانيه معناها العشة البوص ” و جمعها ” زمالك”.

كما ان حي الزمالك يزخر بالتحف المعمارية والتي قام بتصميمها عدد من المعمارين المشهورين في ذلك الوقت.

ويشمل الموقع الالكتروني لذاكرة المدينة ايضا لوحات اهم الشخصيات التي تم تنفيذها في مشروع “هنا عاش” من مثقفين ومبدعين و فنانين اثروا الحياه الثقافية في مصر .

بالاضافة الى لوحات مشروع حكاية شارع والذي يعرف بالشخصيات التي تحمل شوارعنا اسمائهم مثل شجر الدر وابن زنكي وغيرهم..

بالاضافة الى كتاب ” جزيرة الزمالك – القيمة و التراث” والذي يعد أول إصدار للجهاز من سلسلة ذاكرة المدينة. التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعماري المتميز والحفاظ على الهوية العمرانية المصرية.وتعتبر مبادرة ذاكرة المدينة والجولات التراثية رسالة هامة للحفاظ علي التاريخ العمراني والاجتماعي للحياء التاريخية المختلفة ورؤيا جديدة للسياحة الثقافية لشوارع وعمران المدينة وقد وجهت وزير الثقافة بضرورة التعاون مع المدارس والجامعات ومراكز الشباب في نشر هذة المبادرة التي تساهم في نشر الثقافة والوعي باهمية الحفاظ علي الهوية المصرية مجتمعيا وعمرانيا تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع ذاكرة المدينة وزير الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع ذاكرة المدينة للتنسيق الحضاري

مع بداية عام ٢٠٢١ أطلقت وزير الثقافة الدكتورة “إيناس عبدالدايم”مبادرة الجولات التراثية الذي يعد المشروع الرابع لسلسة ذاكرة المدينة جاء ذلك خلال الاجتماع مع المهندس ” محمد ابو سعده” رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حيث وافقت على إطلاق مبادرة الجولات التراثية وإطلاق موقع ذاكرة المدينة الذي أعده الجهاز وهو http://www.memoryofthecity.gov.eg الذي يضم كل مشروعات و إصدارات سلسلة ذاكرة المدينة..

أوضح ذلك رئيس الجهاز مضيفا إن اولى الجولات التراثية ستكون لجزيرة الزمالك لما لهذا الحي من قيمة تراثية متفردة..

فحى الزمالك من أجمل و أعرق أحياء القاهرة. وأول ظهور لجزيرة الزمالك فى نهر النيل كان وقت العصر المملوكى فى عهد السلطان الكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون و سميت الجزيرة الوسطى لأنها كانت ما بين حى بولاق و حى الروضة. وتم بناء القصور و زراعة الجناين و أماكن للسكن و أصبحت من وقتها من أجمل متنزهات القاهرة .

سميت الزمالك نسبة لعهد محمد على باشا عندما بنى قصره هناك وبنى لحاشيته ” عشش من البوص” و كلمة ” زملك فى اللغة الألبانيه معناها العشة البوص ” و جمعها ” زمالك”.

كما ان حي الزمالك يزخر بالتحف المعمارية والتي قام بتصميمها عدد من المعمارين المشهورين في ذلك الوقت.

ويشمل الموقع الالكتروني لذاكرة المدينة ايضا لوحات اهم الشخصيات التي تم تنفيذها في مشروع “هنا عاش” من مثقفين ومبدعين و فنانين اثروا الحياه الثقافية في مصر .

بالاضافة الى لوحات مشروع حكاية شارع والذي يعرف بالشخصيات التي تحمل شوارعنا اسمائهم مثل شجر الدر وابن زنكي وغيرهم..

بالاضافة الى كتاب ” جزيرة الزمالك – القيمة و التراث” والذي يعد أول إصدار للجهاز من سلسلة ذاكرة المدينة. التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعماري المتميز والحفاظ على الهوية العمرانية المصرية.وتعتبر مبادرة ذاكرة المدينة والجولات التراثية رسالة هامة للحفاظ علي التاريخ العمراني والاجتماعي للحياء التاريخية المختلفة ورؤيا جديدة للسياحة الثقافية لشوارع وعمران المدينة وقد وجهت وزير الثقافة بضرورة التعاون مع المدارس والجامعات ومراكز الشباب في نشر هذة المبادرة التي تساهم في نشر الثقافة والوعي باهمية الحفاظ علي الهوية المصرية مجتمعيا وعمرانيا للتنسيق الحضاري

مع بداية عام ٢٠٢١ أطلقت وزير الثقافة الدكتورة “إيناس عبدالدايم”مبادرة الجولات التراثية الذي يعد المشروع الرابع لسلسة ذاكرة المدينة جاء ذلك خلال الاجتماع مع المهندس ” محمد ابو سعده” رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حيث وافقت على إطلاق مبادرة الجولات التراثية وإطلاق موقع ذاكرة المدينة الذي أعده الجهاز وهو http://www.memoryofthecity.gov.eg الذي يضم كل مشروعات و إصدارات سلسلة ذاكرة المدينة..

أوضح ذلك رئيس الجهاز مضيفا إن اولى الجولات التراثية ستكون لجزيرة الزمالك لما لهذا الحي من قيمة تراثية متفردة..

فحى الزمالك من أجمل و أعرق أحياء القاهرة. وأول ظهور لجزيرة الزمالك فى نهر النيل كان وقت العصر المملوكى فى عهد السلطان الكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون و سميت الجزيرة الوسطى لأنها كانت ما بين حى بولاق و حى الروضة. وتم بناء القصور و زراعة الجناين و أماكن للسكن و أصبحت من وقتها من أجمل متنزهات القاهرة .

سميت الزمالك نسبة لعهد محمد على باشا عندما بنى قصره هناك وبنى لحاشيته ” عشش من البوص” و كلمة ” زملك فى اللغة الألبانيه معناها العشة البوص ” و جمعها ” زمالك”.

كما ان حي الزمالك يزخر بالتحف المعمارية والتي قام بتصميمها عدد من المعمارين المشهورين في ذلك الوقت.

ويشمل الموقع الالكتروني لذاكرة المدينة ايضا لوحات اهم الشخصيات التي تم تنفيذها في مشروع “هنا عاش” من مثقفين ومبدعين و فنانين اثروا الحياه الثقافية في مصر .

بالاضافة الى لوحات مشروع حكاية شارع والذي يعرف بالشخصيات التي تحمل شوارعنا اسمائهم مثل شجر الدر وابن زنكي وغيرهم..

بالاضافة الى كتاب ” جزيرة الزمالك – القيمة و التراث” والذي يعد أول إصدار للجهاز من سلسلة ذاكرة المدينة. التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعماري المتميز والحفاظ على الهوية العمرانية المصرية.وتعتبر مبادرة ذاكرة المدينة والجولات التراثية رسالة هامة للحفاظ علي التاريخ العمراني والاجتماعي للحياء التاريخية المختلفة ورؤيا جديدة للسياحة الثقافية لشوارع وعمران المدينة وقد وجهت وزير الثقافة بضرورة التعاون مع المدارس والجامعات ومراكز الشباب في نشر هذة المبادرة التي تساهم في نشر الثقافة والوعي باهمية الحفاظ علي الهوية المصرية مجتمعيا وعمرانيا