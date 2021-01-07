في لقائه ورئيس شركة ماريوت العالمية.. وزير السياحة والآثار ناقش إقامة فنادق في المدن السياحية الجديدة

إلتقي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، رئيس شركة ماريوت العالمية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا Satya Anand، خلال زيارته لمصر، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي والفندقي، .

بدأ اللقاء باستعراض سياسة الشركة فيما يخص التوسع في إنشاء الفنادق بصفة عامة وتوجهها الحالي إلي إنشاء فنادق ذات الثلاثة والأربعة نجوم لمخاطبة كافة الفئات بالمجتمعات وتقديم الخدمات المختلفة، معربا عن رغبة الشركة في إقامة مثل هذه النوعية من الفنادق في مصر.

وصرح، Anand أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والآثرية والطبيعية وهو ما يخلق طلب متكرر للزيارة عليها، وأنه سيقوم بعدد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية ضمن برنامج زيارته لمصر.

ومن جهته، رحب العناني، بفكرة إقامة الفنادق والتي تقوم بها الشركة، وأشار أنه في إطار سياسة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية السياحية بالمدن السياحية والمدن الجديدة، فإنه يمكن إقامة المزيد من المنشأت الفندقية في عدد من المدن السياحية مثل أسوان ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وأكد الوزير، علي أن مصر لا تدخر جهدا للنهوض بالقطاع السياحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، كما أن شركة ماريوت الدولية هي شركة ضيافة متنوعة أمريكية تدير مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات وتدير اكثر من ٢٥ فندقا في مختلف المحافظات المصرية.