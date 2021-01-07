وزير الزراعة يقوم بزيارة مفاجئة لمشتل المنيب في إطار توجيه القيادة السياسية رفع كفاءة الاصول غير المستغلة

قام مساء أمس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة مفاجئة إلى مشتل قطاع الإرشاد الزراعي بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر الأصول غير المستغلة أو مستغلة بشكل غير اقتصادي لرفع كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها الأمر الذي يدعم جهود التنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

القصير أعلن عدم رضائه عن أسلوب إدارة المشتل وقرر إعادته إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والتوجيه بحصر جميع الزراعات وجرد جميع المخازن والمعدات

لحين دراسة افضل الحلول لاستغلاله مؤكدا أن مشتل المنيب الذي تبلغ مساحته 14 فدان في موقع متميز على النيل يجب إدارته بأعلى كفاءة او استغلال أرضه في أغراض أخرى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة يقوم بزيارات مفاجئة إلى مواقع العمل وقطاعات الوزارة المختلفة لمتابعة حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة منها