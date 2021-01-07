قصة أقتحام مبني “الكابيتول” الأمريكي.. أربع حالات وفاة بين المتظاهرين المؤيدين لترامب

رددت الصحف الأمريكية أن محاولات الرئيس ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020م قد وصلت إلى ذروتها عندما اقتحمجمع من أنصاره مبنى “الكابيتول“ الأمريكي، في أعقاب تجمع حاشد شارك فيه الرئيس ترامب شخصياً. الذي ما زال يدعي زورًا وجود تزويرًا واسع النطاق للناخبين.

وقد تم إغلاق مبنى “الكابيتول“ في مشهد من الاضطرابات نادرًا مايشهده تاريخ الولايات المتحدة. حيث تجاوز مئات الأشخاص حواجز السياج واشتبكوا مع ضباط الشرطة في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الهيئة الانتخابية.

سقوط قتلى

ولقد تعالي صراخ المتظاهرون في ردهات الطابق الثاني خارج قاعة مجلس الشيوخ ، حيث وقف ضباط إنفاذ القانون أمام أبواب الغرفوتصدوا بأجسادهم للمتظاهرين. وذلك بعدما تم الاعلان عن وفاة امرأة أصيبت برصاصة داخل مبنى “الكابيتول“ في مستشفى محلي، ثم صرحت شرطة العاصمة فيما بعد إن هناك ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في غرفة حالات الطوارئ الطبية في مبنى الكابيتول.

بداية الأحداث

في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأربعاء ، تجمع أنصار ترامب على طول حاجز للشرطة خارج السلالم الغربية لمبنى الكابيتول ، وسرعان ما شق الكثيرون منهم طريقهم إلى درجات المبنى. مما دفع عناصرشرطة الكابيتول إلي التصدي لهم بالغاز المسيل للدموع ، ولكن أستطاع المتظاهرين التغلب علي الشرطة.

بعدما احتشد أنصار الرئيس على الجانبين الغربي والشرقي من الجزء الخارجي لمبنى الكابيتول ، وتم رصدهم وهم يتسلقون الجدران ويلوحون بالأعلام المؤيدة لترامب.

أنتهاك الكابيتول

بعدما قامت عناصر من المتظاهرين بكسر نافذة من نوافذ الكابيتول، بدأ الحشد في التدفق داخل المبنى. كما تم اخترق الأبواب الرئيسية لجناح المبنى الذي يحتوي على غرفة البيت. و تحرك العشرات من أنصار ترامب بحرية داخل القاعة المستديرة ، وقام بعضهم بتخريب التماثيل التي تحيط بالمنطقة.

قامت الشرطة بتحصين الأبواب الرئيسية لغرفة البيت. وقام الضباط بسحب أسلحتهم لحماية الغرف حيث تجمع المتظاهرين خارج الباب. وتم إعطاء المشرعين أقنعة غاز وإجلائهم من الغرفة عبر السراديب السفلية لمبنى الكابيتول.

وتم اعتقال بعض أفراد “الغوغاء“ علي حد تعبير الصحف الأمريكية خارج غرفة مجلس النواب. وصادرت الشرطة خمسة بنادق واعتقلت ما لا يقل عن 13 شخصا، بينما تم الأفراج عن العشرات. في وقت لاحق من المساء ، وقالت شرطة العاصمة إن 52 شخصًا قد تم اعتقالهم في اليوم التالي لدخول حظر تجول على مستوى المدينة حيز التنفيذ في الساعة 6 مساءً.

وخارج قاعة مجلس الشيوخ وقف رجل يحمل علم الكونفدرالية الكبير، وتجول عدد من الغوغاء علي حد تعبير الصحف الأمريكية بحرية في غرفة مجلس الشيوخ وتمكنوا من الوصول إلى المعرض في الطابق العلوي.

جناح بيلوسي

و في وقت لاحق من بعد الظهر ، تم اختراق مجموعة من المكاتب التي تستخدمها رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي“ بالقرب من غرفة مجلس النواب.و تم تصوير رجل جالسًا ورجلاه مرفوعتان على مكتب في إحدى الغرف.

ظل الغوغاء في مبنى الكابيتول لساعات حتى تم مطاردتهم من قبل الشرطة. واستأنف الكونغرس جلسات الانعقاد حوالي الساعة 8 مساءً. للتصديق على نتائج الهيئة الانتخابية ، وتم حشد أعضاء الحرس الوطني من العاصمة وفرجينيا لمنع مؤيدي ترامب من دخول مبنى الكابيتول مرة أخرى.