“دراجتك صحتك”.. تتيح التحصيل الإلكتروني للدراجات من “فوري”

تساهم شركة فوري رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية ،الرائدة بدورها في تسهيل عملية الدفع للمواطنين بإتاحة السداد الإلكتروني لشراء الدراجات التي يرغب بها المواطنون بمختلف أنواعها ضمن مبادرة ” دراجتك صحتك” التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بعد اتفاق وزارة الشباب والرياضة مع شركة فوري لإتاحة التحصيل الإلكتروني لأكثر من 7200 دراجة هوائية تقوم الوزارة بطرحها عبر موقعها الإلكتروني (طرح الدراجات سيتم عبر ماكينات فورى مباشرة بدون موقع) بأسعار أقل من سعر السوق وتقديم كافة التسهيلات في السداد، بهدف تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصرى، ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة “دراجتك صحتك”.

كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد أعلن أن المبادرة” دراجتك.. صحتك” والتى تم إطلاق المرحلة الثالثة لها تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة اُسلوب حياة للمصريين، وكذلك فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا للمساهمة فى التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى والتشجيع على استخدام وسائل التنقل النشط، مؤكدا على انطلاق حجز الدراجات على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم 10 يناير الحالي.

أشرف صبري: “مساهمة فوري في الحملة بالتحصيل الإلكتروني للدراجات من خلال شبكة فوري خطوة هامة تصب في صالح التحول الرقمي

وأشاد أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة “فوري” بإطلاق المرحلة الثالثة لحملة “دراجتك صحتك” لوزارة الشباب والرياضة، قائلا: إن مساهمة فوري في الحملة بالتحصيل الإلكتروني للدراجات من خلال شبكة فوري بمنافذ بيعها المتعددة، هي خطوة هامة تصب في صالح التحول الرقمي، حيث تدفع الشباب والكبار إلى الإقبال على التحصيل الإلكتروني بشكل أكبر، مما يساهم في توسيع قاعدة عملاء فوري ، وكذلك تبرز دور فوري في المشاركة بالمبادرات المجتمعية الهادفة التي تتبناها الدولة المصرية من أجل واقع أفضل للمواطنين.

واعتبر صبري أن العام الجديد 2021 سيشهد طفرة أكبر في اتجاه التحول الرقمي وكذلك في اتجاه تغيير النمط الصحي للمواطنين من أجل حياة أفضل، مثمنا على دور الدولة المصرية الرائد في المضى قدماً بالاتجاهين

وأكد صبري أن السداد الإلكتروني للدراجات من خلال “فوري” يسهل على المواطنين ويدخر وقتهم وجهدهم، ويحثهم على الإقبال على الحملة وشراء أنواع الدراجات التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بشكل موسع، من خلال التحصيل من أي منفذ من منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية، فضلا عن أن فوري تخطط في المرحلة الأخيرة للحملة لإتاحة خيار الدفع بالتقسيط لراغبي شراء الدراجات وذلك بالتعاون مع بعض البنوك تسهيلا على المواطنين وتشجيعا لهم، وهي فكرة جديدة من نوعها تساهم في جني الثمار المرجوة للحملة وزيادة الإقبال عليها.

جدير بالذكر أن فوري فهي رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تخدم أكثر من 29 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 3 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 894 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 34 بنكا رئيسيا وأكثر من 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من 15 محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك “myFawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.