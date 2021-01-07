بدون الذهاب إلى مراكز العملاء.. اشحن عداد المياه مسبق الدفع من “فوري”

في إطار حرصها الدائم على توسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل الحياة على المواطنين، عقدت شركة فوري اتفاقية تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشحن العدادات مسبقة الدفع دون الحاجة للتوجه إلى مركز خدمة العملاء.

وقال حسام عز، الرئيس التنفيذى لقطاع التجاري لشركة فوري أن الخدمة الجديدة لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع من فوري تأتي فى إطار توسيع قاعدة عملاء الدفع الالكتروني ولا سيما مع زيادة الطلب على مثل هذه العدادات وارتفاع نسبة الاستهلاك لها.

وأعرب عز عن سعادته بالاتفاقية الجديدة التى تثمن دور فوري وتكلل جهودها في تسهيل طرق الدفع للمواطنين، تماشيا مع مجهودات الدولة المصرية في التحول الرقمي والشمول المالي وكذلك الأخذ بالاجراءات الاحترازية وتوفير سبل السداد عن بعد للحفاظ على سلامة المواطنين

وصرح مهاب جمال رئيس القطاع التجاري للمشاريع الحكومية والاستراتيجية بشركة فوري أن تطبيق هذه الخدمة في عدد من الشركات هو بداية فقط كمرحلة أولى ، حيث يجري العمل الان في اطار خطة موضوعه لاستكمال خدمة فوري لشحن عدادات المياه في باقى الشركات التابعه للقابضة للمياه خلال فترة وجيزة ، وان الخدمة حاليًا متاحة في حوالي 11 شركة تابعة للشركة القابضة، وهي: «مياه الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنيا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، جنوب سيناء، محافظات القناة، والقليوبية»، موضحا أنّ إجمالي عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك تقريبا.

جدير بالذكر أن فوري تخدم أكثر من 29 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 3 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 894 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 34 بنكا رئيسيا و194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من 15 محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك “myFawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.