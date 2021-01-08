تعيين 659 شاباً وصرف 260 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 659 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 149 فرصة عمل، فضلا عن 18 فرص لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف سعفان أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج، والكوثر، وطهطا ، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى : 3 دورات في التفصيل والحياكة ، ودورة في التكييف، وأخرى في صيانة الحاسب الآلي، ودورة مشغولات يدوية لنحو 83 متدربا ذكورا وإناثا، فضلا عن عقد دورة خياطة بالعربة المتنقلة لـ 10 متدربات ، وبذلك يصبح إجمالي الدورات 7 لنحو 92 متدربا .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش العمالي على 734 منشأة يعمل بها 981 عاملا وتم تحرير 57 محضرا لمخالفة قانون العمل ، كما تم القيام بـ 18 حملة تفتيش شامل نهاري وليلي لـ 33 منشأة يعمل بها 2559 عاملا، فضلا عن 26 حملة مراقبة ساعات العمل نهاري وليلي لـ 324 منشأة يعمل بها 523 عاملا ، بالإضافة إلي عقد 7 ندوات تفتيش عمالي.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية – في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- أنه تم صرف 260 ألفا و746 جنيها علي الرعاية الاجتماعية والصحية ، منها 116 ألف جنيه منح مواليد لـ 58 عاملا، و 45 ألف جنيه لـ 15 عاملا منحة زواج ، و 12 ألف جنيه منحة وفاة لـ 6 عمال .

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 867 عاملا بإجمالى 76 ألفاً و 246 جنيها ، وعملية كبري بمبلغ 5000 جنيه ، و12 وثيقة أمان بمبلغ 6000 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 428 عاملا غير منتظم جديداً بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم، وبذلك يصبح إجمالي العمالة غير المنتظمة 7843 عاملا .

وأضاف أن المديرية تلقت 7 شكوى عمالية ، تم حل شكوي وديا ، وإحالة شكوتان للقضاء ، ، وحفظ 4 شكاوى .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 308 منشآت ، وإعادة التفتيش على 337 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 205 إنذار للمنشآت المخالفة ، وتحرير 96 محضرا لمخالفة اشتراطات السلامة، ، فضلاً عن بحث 15 شكوى، وعقد 7 لجان تراخيص، ومنح 13 منشأة ترخيصا .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تابعت المديرية التفتيش على 731 منشأة يعمل بها 55201 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.