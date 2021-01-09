وزير الزراعة يعتمد 59,5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركز تجميع ألبان في 6 محافظات

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اعتمد تمويل وإقراض 59,5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات مختلفه

وأكد القصير أنه تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى 5% كما تم إستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل

والإهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية الألبان ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للإستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.

ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان أنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز والتى تقوم بدورها برفع تقريرها الفنى للعرض على اللجنة التنسيقية للبت فى إعتماد التمويل اللازم بعد إستكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.

كما اكد الصياد على أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

واضاف الصياد أنه هناك تنسيق كامل بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل, وضمان الاجهزة من 10 الى 20 سنة.

من ناحيته أوضح د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه.. أن وزير الزراعه قد وافق علي انشاء عشرة مراكز جديدة تابعة للوزارة طبقا للمواصفات القياسيه لخدمة صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان وتكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص في محافظات سوهاج.. اسيوط.. المنيا.. جنوب سيناء.. الغربيه.. البحيره.. بالاضافه الي مركزين في كل من الفيوم .. كفر الشيخ

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة اصحاب مراكز تجميع الالبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية, ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الالكترونى مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).