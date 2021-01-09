انفوجراف| “الزراعة” اطلقت 483 قافلة بيطرية مجانية خلال عام 2020 لفحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية 

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن ان اجمالي القوافل البيطرية العلاجية المجانية التي تم اطلاقها خلال عام 2020 بلغت حوالي 483 قافلة تم خلالها فحص وعلاج حوالي 234 ألف رأس ماشية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم صغار المزارعين والمربيي

ووفقا لانفوجراف اصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، بالتعاون مع المركز الاعلامي للوزارة، قدمت تلك القوافل خدما

الكشف، والعلاج، والتحصين، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية

واشارت الوزارة الى انه تم تنفيذ 310 قافلة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية في 22 محافظة، تم خلالها الفحص والعلاج والتحصين من الامراض الجلدية لحوالي37817 رأس حيوان، فضلا عن 23901 رأس حيوان تم تحصينها ضد الطفيليات الداخلية، و 40140 رأس حيوان تم علاجها من الامراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، و25092 رأس حيوان تم علاجها من تأخر الحمل والكشف بالسونار، كذلك اجراء حوالي 2525 عملية جراحي

واوضح الانفوجراف انه تم ايضا تنفيذ حوالي 173 قافلة، من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية في 173 قرية وتابع، تم تمويلها من برنامج التنمية الزراعية ADP، تم خلالها علاج حوالي 13360 رأس حيوان من الامراض الجلدية، و33360 حيوان تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية والامراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، فضلا عن 26737 راس حيوان تم علاجها تأخر الحمل والكشف بالسونار ، وتم اجراء حوالي 616 عملية جراحية، وتحصين 18164 حيوان بتحصينات غير سيادي

وشارك في هذه القوافل : أطباء مديريات الطب البيطري، وباحثين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والمركز القومي للبح

كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية

عدد من مؤسسات المجتمع المدني