شعراوى :معدات الجديدة لرفع كفاءة عمليات النقل وجمع المخلفات و تحسين مستوى النظافة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تسليم عدد من المحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة لعدد من المحافظات .

وأضاف “شعراوى ” أن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسئولة عن متابعة تنفيذ الخطة بالتنسيق وحضور ممثلين لكل من (وزارة البيئة – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الكلية الفنية العسكرية – الهيئة العربية للتصنيع – ممثلوا المحافظات) قامت بتسليم معدات المحطات الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة ومنطقة ناصر بمحافظة بني سويف، وكذا تسليم المحطات الوسيطة المتحركة بمحافظتي الإسماعيلية ودمياط .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة والتي تتكون من (عدد 6 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 12 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) وذلك بتكلفة 37 مليون جنيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم أيضاً تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة ناصر بمحافظة بني سويف والتي تضم (عدد 3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 6 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 17 مليون جنيه ، لافتاً إلى تسليم عدد 2 محطة وسيطة متحركة بحي ثاني وثالث بمحافظة الإسماعيلية (عدد 3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 6 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 9 مليون جنيه.

وقال شعراوى أنه تم تسليم محطة وسيطة متحركة بمحافظة دمياط تتكون من (عدد 2 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 6 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 6 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه كان قد تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وقال ” شعراوى ” أن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة كانت قد قامت بتسليم معدات عدد 2 محطة وسيطة ثابتة لمحافظة القاهرة (المقطم – شارع بورسعيد) وعدد 4 محطة وسيطة متحركة (3 بمدينة نصر وواحدو بعين شمس) بإجمالى تكلفة وصلت لنحو 99 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه تم توفير التدريب اللازم للسائقين من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على المعدات الجديدة الذى يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات وكذا تدريب السائقين على إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل .

وأضاف الوزير أن المحطات التي تسلمتها محافظة القاهرة تضم المحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم (عدد 9 سيارة رينو سعة 45 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 42 مليون جنيه ، والمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد (عدد 4 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 8 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 21 مليون جنيه.

وتابع شعراوى: كما تضم المحطات للقاهرة أيضاً عدد 3 محطة وسيطة متحركة بمدينة نصر شرق (عدد 9 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 18 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 27 مليون جنيه ، و محطة وسيطة متحركة بعين شمس (عدد 3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 6 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 9 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة إلى باقى المحافظات حسب المخططات التي تم وضعها فى هذا الشان ، مضيفاً أن تلك المعدات سوف تساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظات بما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .