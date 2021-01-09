رئيس مجلس النواب الليبي: نحن لا نتلقى أوامر من أحد .. وينفي إرساله مبعوثاً لتركيا

نفي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار ” عقيلة صالح ” ما تناولته عدد من وسائل الإعلام حول إرساله مبعوثاً شخصياً إلى أنقرا ، وحول ما ذكره المدعو ” باكير اتاجان ” عضو الحزب الحاكم في تركيا على قناة العربية الحدث بأن فخامته أرسل مبعوثاً شخصياً إلى أنقرا للتسول وتلقي الأوامر، أكد فخامة رئيس مجلس النواب ” نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها ، وأضاف ” نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أول بأول ” كما أكد المستشار ” عقيلة صالح ” على أن ” مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه “. واختتم رئيس مجلس النواب الليبي تصريحه بأننا ” لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية.