انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.5%) لشهر ديسمبر 2020

انخفض معدل التضخم الشهري (-0.5%) لشهر ديسمبر 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.5%) عن شهر نوفمبر 2020.

و ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%)، مجموعة الاسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.6%) … هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.1%).

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

• سجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية (5.1%) لعام 2020 مقابل (8.5%) لعام 2019.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر ديسمبر 2020 مقارنة بشهـر نوفمبر 2020):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاُ قدره (-1.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-18.1%) حيث انخفضت أسعار الطماطم

بنسبة (-23.8%)، كما انخفضت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-10.1%) بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة (-10.3%).

• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.7%).

• انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.2%) ومجموعة الطيور

بنسبة (-0.2%).

….. هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (26.9%) حيث ارتفعت أسعار الفراولة

بنسبة (68.9%) والعنب بنسبة (23.2%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (12.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (1.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (1.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المكرونة بنسبة (1.0%).

2- سجل المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.2%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً

قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن

بنسبة (0.4%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.2%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.1%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.3%) ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.2%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%) ومجموعة شراء المركبات

بنسبة (0.1%).

7- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً قدره (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (-0.5%) ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (-0.2%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر ديسمبر2020 مقارنة بشهر ديسمبر2019):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (13.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (38.2%) حيث ارتفعت أسعار الطماطم

بنسبة (98.6%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات الجزرية

بنسبة (38.0%) بسبب ارتفاع أسعار الثوم بنسبة (121.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار العنب

بنسبة (16.2%)، التفاح بنسبة (15.5%) والموز بنسبة (13.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار الخبز بنسبة (11.0%) والمكرونة بنسبة (3.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (11.0%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى

بنسبة (3.8%) … هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-3.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار المياه الغازية بنسبة (4.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار منتجات الحلويات بنسبة (4.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار الزبد والسمن البلدي بنسبة (2.5%) والزيوت الصالحة للأكل بنسبة (0.3%).

… هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%) بسبب انخفاض أسعار الملح والتوابل بنسبة (-3.3%).

• انخفاض أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.9%) بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة (-6.9%).

• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.5%) بسبب انخفاض أسعار الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (10.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (10.7%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.3%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً

قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.2%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (1.0%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.2%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (8.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.6%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.9%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.3%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.0%) ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (6.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (4.5%) ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%) ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة (12.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.0%) ومجموعة الوجبات الجاهزة

بنسبة (4.8%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر بنسبة (34.0%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (4.6%) ومجموعة العناية الشخصية

بنسبة (4.2%).