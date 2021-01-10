«بنية» تعلن تشكيل «مجلس استشاري عالمي» يضم خبرات دولية في البنية التحتية للاتصالات والاقتصاد الرقمي

أعلنت شركة «بنية» المتخصصة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، عن تدشين مجلسها الاستشاري العالمي (GAB)، وذلك في إطار رؤية الشركة المستقبلية والتي ترتكز على الاستعانة بأفضل الكفاءات في مختلف قطاعات الأعمال.

تأتي تلك الخطوة في ظل نمو حجم أعمال الشركة وزيادة عدد المشروعات العملاقة التي تشارك فيها، مما يتطلب وجود مجلس استشاري عالمي للاستفادة من خبراتهم الكبيرة وهو ما سينعكس بالإيجاب على كفاءة تنفيذ المشروعات الراهنة والمستقبلية. وسيقوم المجلس الاستشاري الجديد بتعزيز رؤية الشركة وخططها المستقبلية، من خلال تقديم المشورة لقيادة الشركة وتبادل الآراء مع الخبراء الدوليين.

مكي: فخورون بانضمام «لاسينا كوني» و«هشام مكاوي» و« فينتشنزو نيسي» للمجلس لدعم خطننا المستقبلية

يضم المجلس الاستشاري العالمي في عضويته كل من:

– لاسينا كوني، المدير العام لمنظمة “Smart Africa”، والذي يمتلك خبرات مهنية تزيد عن 25 عاما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية وأنظمة النقل الذكية، والذي كان يتولى مهام مستشار رئيس الوزراء الإيفواري لشؤون الاقتصاد الرقمي، بجانب تولي عدد من المناصب الفنية والإدارية العليا مع شركات مرموقة عالميًا مثل Booz Allen Hamilton وIntelsat. ويتولى لاسينا كوني حاليا رئاسة منظمة Smart Africa المسؤولة عن النهوض بالبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي بقارة إفريقيا.

– المهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي السابق لشركة British Petroleum (BP) لشمال إفريقيا، والذي يمتلك خبرات عالمية في قطاع النفط والغاز والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال. وقضى مكاوي ما يقرب من 30 عاما داخل شركة BP بعدة مناطق في العالم منها أمريكا وبريطانيا ومصر، إلى أن تولى منصب الرئيس الإقليمي للشركة بمنطقة شمال إفريقيا ونجح في تحقيق إنجازات عديدة طول تلك الفترة.

– فينشنزو نيسي، الرئيس الإقليمي السابق لشركة ألكاتيل لوسينت، والرئيس التنفيذي السابق لشركة DJEZZY في الجزائر، ويمتلك خبرات كبيرة في مجال البنية التحتية للاتصالات تمتد لأكثر من 40 عاما. وخلال تاريخه المهني، أبرم نيسي العديد من الصفقات الضخمة وقدم مساهمة كبيرة في تطوير خدمات الهاتف المحمول في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

صرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بنية»، قائلا: “قررنا اليوم تدشين المجلس الاستشاري العالمي للشركة في ظل خطة متكاملة لتعزيز ريادة شركة بنية داخليا وخارجيا، ونفخر بتعيين ثلاثة من الشخصيات المرموقة في عالم الاتصالات والاقتصاد الرقمي ليصبحوا ضمن أعضاء هذا المجلس الاستشاري”.

وأضاف مكي: “يُعد تشكيل المجلس الاستشاري العالمي لشركة بنية بمثابة خطوة هامة لتعزيز رؤية الشركة مستقبلا، ودعم دورها الريادي مع الحفاظ على معدلات النمو المطلوبة، حيث سيقوم المجلس بمشاركة أفكاره استنادا على الخبرات الطائلة التي يتمتع بها أعضاؤه، مما سيساهم في تعزيز مكانة الشركة كشريك مُفضّل لتنفيذ عمليات التحول الرقمي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط”.

ورحب «مكي» بالأعضاء الثلاثة «كوني» و«مكاوي» و«نيسي» كأعضاء في المجلس الاستشاري العالمي لشركة بنية، مشددًا على ثقته التامة في خبراتهم التي ستضيف المزيد من البصيرة والحماس إلى قيادة الشركة، بالإضافة لقدرتهم على تقديم نظرة عميقة ورؤية مستقبلية ثاقبة لتعزيز مكانة «بنية» وتحقيق دورها الريادي.

ومن جانبه، أعرب لاسينا كوني، عن سعادته بالانضمام للمجلس الاستشاري العالمي لشركة بنية، مؤكدا على أن تعزيز التواصل والتكامل مع إفريقيا بات أمرا هامًا وضروريا لتحقيق التنمية في القارة السمراء، لافتا إلى أن تلك الرؤية تتوافق مع رؤية شركة “بنية”، وقال: “هذا ما يشجعني على التعاون سويًا مع “بنية” لتعزيز عوامل النجاح، وأتطلع إلى تحقيق مشاركات فعالة مع باقي أعضاء المجلس الاستشاري لدعم التقدم بخطى سريعة وتحقيق المزيد من التعاون مع الدول الإفريقية”.

كذلك رحّب المهندس هشام مكاوي بانضمامه للمجلس وقال: “أعبر عن سعادتي بالانضمام للمجلس الاستشاري لشركة “بنية” والمشاركة بدور أساسي في بناء مستقبل باهر ثري بالفرص الكبيرة للشركة”.

وأضاف: “استطاعت شركة بنية في خلال فترة زمنية قصيرة أن تصبح في مكانة قوية تؤهلها لتصبح الشريك الأول والمفضل لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما بعد أن حققت مشروعاتها نجاحات كبيرة اتسمت بدقة وكفاءة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية”.

وأوضح فينشنزو نيسي: “يسعدني ويشرفني الانضمام إلى المجلس الاستشاري بشركة بنية، وأتطلع أن تكون الخبرة التي اكتسبتها لمدة تزيد على 40 عاما في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمثابة إضافة جديدة لواحدة من أكثر المجموعات نشاطًا وديناميكية في هذه المنطقة”، مشددا على أن انضمامه للمجلس الاستشاري العالمي لشركة بنية يعد بمثابة تعزيز لارتباطه الشخصي مع مصر التي أصبحت اليوم رائدة التعاون الاقتصادي في المنطقة.