النائب خالد عيش: السيسى أول رئيس يقتحم مشكلة العشوائيات من جذورها

وجه النائب خالد عبد اللطيف عيش عضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لاقتحامه للمشكلات والأزمات المزمنة داخل المناطق العشوائية التى كانت تعانى منها مصر على مدى نصف قرن، مؤكدًا أن الرئيس السيسى هو أول رئيس مصرى يتصدى لمشكلات العشوائيات من جذورها.

وأشاد النائب بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة فى تنفيذ تكليفات السيسى باحترافية فى اقتحام مشكلات المناطق العشوائية والتخلص من مشكلات المساكن غير الآمنة داخل هذه المناطق، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تنجح فقط فى توفير وحدات سكنية رفيعة المستوى لأهالينا البسطاء والفقراء داخل هذه المناطق ولكن نجحت ومن خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بصفة عامة ومؤسسة صندوق تحيا مصر فى تأثيثها تأثياً كاملا بكل ماتحتاجه من اثاث وأدوات واجهزة كهربائية وغيرها .كما أشاد النائب خالد عبد اللطيف عيش بتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، في إطار جولته بمشروعات الإسكان لأهالينا في المناطق العشوائية موقف تنفيذ تجمع سكني مشروع (معاً) بحي السلام أول، والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية بواقع 3312 وحدة سكنية، تم الإنتهاء من المباني بنسبة إنجاز 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (معاً) بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية وتم الإنتهاء منها، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم استكمال أعمال المرافق ويجري تنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع للانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو 1,3 مليار جنيهكما تم استعراض موقف الشبكات في المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه تم التنفيذ بنسبة 100% لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وشبكة الكهرباء، وشبكة الغاز، وشبكة التليفونات ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في استكمال العناصر المتبقية لاتمام هذا المشروع، وشدد على سرعة إعداد خطة لتأثيث وتركيب العدادات وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في هذا المشروع وعرض استشاري المشروع العناصر التي يتم استكمالها، ومنها المركز الطبي والملاعب ودور الحضانة والمحال التجارية، إلى جانب تشغيل 60 ورشة تم ترفيقها وتشطيبها، مشيرا إلى التصور المقترح لإتمام تلك العناصر وإنهاء المشروع في أقرب وقت كما وجه رئيس الوزراء بتنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين مع إقامة ملاعب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب وأبناء القاطنين، مع استغلال وحدات سكنية في الأدوار الأرضية بالعمارات في إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبرماركت ومحال الخضر والفاكهة وشدد رئيس الوزراء على أهمية إنهاء هذا المشروع واستقبال سكان به قريبا جدا، بما يساهم في تحقيق أهدافه في خدمة الأهالي في المناطق العشوائية.