النائب حسين أبو جاد يطالب بتكثيف الرقابة ضد المتاجرين فى أسطوانات الأكسجين

طالب النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب من جميع الاجهزة المختصة ومن المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى المستشفيات تكثيف الرقابة ضد كل المتاجرين ومحتكرى أسطوانات الأكسجين لحجبها وبيعها باسعار كبيرة فى السوق السوداء.

وقال “أبو جاد” إن نجاح الاجهزة المختصة فى القبض على عدد من المتاجرين ومحتكرى أسطوانات الأكسجين يؤكد ان هناك مافيا هدفها الرئيسى التربح من المال الحرام حتى ولو كان على حساب صحة المصريين مؤكداً انه لايتصور عاقل فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تواجه فيه الدولة المصرية وتبذل جميع مؤسساتها بداية من مؤسسة الرئاسة الجهود الجبارة لمنع انتشار فيروس كورونا وللاسف الشديد نجد ان هناك من ماتت ضمائرهم ويقومون بحجب أسطوانات الأكسجين لبيعها فى السوق السوداء وكانت النيابة العامة قد قررت حبس مدير شركة عدد وأدوات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 20 أسطوانة غاز أكسجين وحجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون وتمكن رجال مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط 20 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبهم عن التداول بغرض بيعها بغرض بيعهم فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات “بدون ترخيص”.