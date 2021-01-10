درية شرف الدين: المصريون ينتظرون الكثير من البرلمان

أكدت النائبة الدكتورة درية شرف الدين، اعتزازها بتعيينها عضوا بمجلس النواب، قائلة: أرجو أن يكون هذا الموقع إضافة لي، وأن أكون عند ثقة رئيس الجمهورية الذي قام باختيارى وثقة الشعب المصري لأنني سأكون نائبة عن الشعب.

وشددت على احترامها للمؤسسة التشريعية لما تقوم به من مهام كثيرة تشريعية ورقابية، مبينة أن الشعب المصرى ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير.

وأشارت النائبة إلى أن المتغيرات على مستوى العالم والمنطقة ليست سهلة، وسوف تتحمل المؤسسة التشريعية بنوابها أعباء هذه المتغيرات.

ووجهت شرف الدين التحية للأمانة العامة بمجلس النواب لما بذلوه من جهد، وسط اتخاذ عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ولفتت إلى أنها تعمدت الظهور بالكمامة لتحفيز الجميع من المواطنين على ارتدائها، ولا سيما في ظل الجائحة التي يشهدها العالم.