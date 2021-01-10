علي جمعة: ملفات الأسرة على رأس أجندتي التشريعية

أشار النائب علي جمعة إلى أن أهم الملفات التي على رأس أولوياته؛ هي الملفات التي تتعلق بقضية الأسرة، خاصة أن الأسرة المصرية تحتاج إلى عمل كبير، نظرًا لأن هي الأهمية الأولى للمجتمع، وهناك ملفات ضخمة انضمت إلى قضايا الأسرة نتيجة للحالة الجديدة التي نعيشها مثل الجرائم الالكترونية، التي تسير بلا ضابط ولا أو نظام يضبطها.

وأشار علي جمعة إلى أن هناك ملفات تتعلق بمعيشة الإنسان وحياته اليومية ورفاهة العباد والبلاد، وهذه الملفات تحتاج إلى جهد متواصل.

وبالنسبة لفوضى الفتاوى الدينية؛ قال النائب علي جمعة؛ إن الفضائيات المفتوحة لن تنضبط بقانون، إنما سوف تنضبط بالثقافة العامة ومناهج التعليم وبأشياء كثيرة جدًا من الأخلاقيات والتعليم، وليس بالقوانين وحدها نستطيع السيطرة على هذه الحالة.