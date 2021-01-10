ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام عالميا وزيادة وشيكة للسلع المستوردة

قال المهندس متي بشاي عضو شعبة المستوردين إن أسعار الشحن والخامات ارتفعت بنسب كبيرة جدا، ومن المتوقع أن تنعكس علي أسعار المنتجات النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 ألاف دولار للحاوية.

وأضاف بشاي، أن موعد وصول الحاويات شهد تأخر كبير في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 الي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 الي 30 يوما في السابق.

وأشار عضو الشعبة العامة للمستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة إلي أن الشركات الأجنبية أرسلت إيميلات للمستوردين المصريين تخطرهم فيها بارتفاع اسعار المواد الخام عالميا أنهم مضطرين الى زيادة الاسعار .

وأوضح أن العديد من المواد الخام شهدت زيادات كبيرة مثل

Polypropylene بولى بروبلين ارتفع من 1100 دولار الى 1700 دولار للطن

PVC من 800 دولار الى 1800 دولار للطن

ABS من 1500 دولار الى 3500 دولار للطن

الحديد من 450 دولار الى 750 دولار للطن

النحاس من 3850 دولار الى 6450 دولار

ستانليس ستيل من 2500 الى 3200 دولار

وتوقع بشاي، حدوث ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 25 إلى 30% مع بداية العام الجديد على كافة السلع المستوردة، موضحا أن الدول لديها تخوفات من زيادة معدلات تصديرها للخارج مع ارتفاع التكاليف المختلفة.