 اتركوه لي لـ”نسرين طرابلسي”

عيد عبدالحليم يكتب “يوميات الأهالي” :نحن محكومون بالأمل..!!

يوميات الأهالي نحن محكومون بالأمل..!! عيد عبد الحليم (1) مر عام ليس كمثله عام, عام اقل ما يوصل به انه عام…