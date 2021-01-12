هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله لتكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن

أعلن هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، عن تبرعه بتحمل تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لنحو 2 مليون مواطن من غير القادرين .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر وزارة الصحة والسكان ، على هامش توقيع برتوكول للتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ، بحضور الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، والأستاذ/ تامر عبدالفتاح ، المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»،

وأكد هشام طلعت مصطفى أن توقيع برتوكول التعاون يأتي من منطلق دعم التكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية وفي اطار إيمان مجموعة طلعت مصطفى بالمسئولية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع.

وأوضح طلعت مصطفى أن جائحة كورونا هي من أهم التحديات التي واجهت العالم كله في العصر الحديث لما نتج عنها من خسائر بشرية ضخمة واضرار اقتصادية جمة ، مشيراً إلى أن مصر تمكنت من التعامل بحرفية شديدة مع هذا التحدي الصعب بفضل القرارات الحكيمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ووجه هشام طلعت مصطفى الشكر للدكتورة/ هالة زايد على جهودها الضخمة التي تبذلها منذ بداية أزمة كورونا، وكافة الاجهزة والمؤسسات المعنية ، وعلى رأسها صندوق تحيا مصر برئاسة محمد أمين ، على مجهوداته الضخمة في حل كثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع ويرتقي به، وكافة وسائل الاعلام التي تقوم بدور بارز في توعية المواطنين وتنويرهم بمخاطر هذه الجائحة غير المسبوقة.