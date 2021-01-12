محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية العراق ويؤكد دعم الامارت للعراق ووقوفها إلى جانبه

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارت العربية المتحدة اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية برهم صالح بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون وتطويره في مختلف جوانبه بما يحقق مصالحهما المتبادلة .. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومتناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات جائحة ” كورونا ” في البلدين والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والصحية إضافة إلى أهمية التعاون والتنسيق الدوليين خلال مرحلة ما بعد ” كورونا “.

كما استعرض الجانبان, التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات القضايا في المنطقة العربية وتبادلا وجهات النظر بشأنها, مؤكدين أهمية تعزيز أركان الأمن والاستقرار وتحقيق السلم والتنمية لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أزمات واضطرابات عديدة تستنزف مقدراتها ومواردها البشرية والمادية “.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, دعم دولة الإمارات الدائم للعراق الشقيق ووقوفها إلى جانبه بما يحقق مصالحه ويحفظ أمنه واستقراره وتجاوزه جميع التحديات التي يواجهها ولتعزيز دوره في محيطه العربي”.

من جانبه أعرب الرئيس برهم صالح عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للشعب العراقي على جميع الأصعدة وفي مختلف الظروف لاستعادة أمنه واستقراره ومساندته في مواجهة التحديات وتعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية”.