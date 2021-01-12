“مصر للطيران”تستقبل منتخب فرنسا لكرة اليد

استقبلت مصرللطيران اليوم بمطار القاهرة منتخب فرنسا لكرة اليد علي رحلتها الخاصة القادمة من باريس رقم MS3915 ، كما استقبلت منتخب تونس علي رحلتها القادمة من مطار قرطاج رقم MS844 كما استقبلت مصرللطيران اليوم منتخب كرواتيا وسلوفينيا علي متن رحلة خاصة رقم MS3911 قادمة من مدينة زغرب الكرواتية الي مطار برج العرب بالإسكندرية ، ويتم تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية التي يتم تطبيقها على جميع الرحلات منذ وصولهم محطة السفر بالخارج وعلي متن الطائرة وحتي الوصول والخروج من المطار بالإضافة إلي التنسيق مع الجهات المعنية بشركة ميناء القاهرة الجوي ومطار برج العرب في تخصيص مسار خروج للمنتخبات ويتم استقبال المنتخبات باتوبيسات خاصة في المهبط امام الطائرة ويتم إنهاء إجراءات وصولهم من قبل فرق عمل مخصصة تضم مختلف الجهات للتعامل مع وفود كأس العالم لكرة اليد للرجال التي تنطلق فاعلياته غدا الأربعاء 13 يناير وحتي 31 يناير 2021. جدير بالذكر أن مصرللطيران استقبلت أمس علي متن رحلاتها في مطار القاهرة منتخبات البرتغال وايسلندا والكونغو .