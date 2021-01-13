بالصور..”ابو الغيط” و”د.إسماعيل عبدالغفار” يتحدثان في إجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك:دور بارز لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لخدمة أهداف واستراتيجية جامعة الدول العربية

خلال إجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها العادية الـ50، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية ،ورؤوساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية وذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية،رحب الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالامين العام والسادة الحضور ، وقال : ” ارحب بكم في رحاب الأكاديمية إحدى المنظمات المتخصصة والذراع الفني لجامعة الدول العربية .

وقال “عبد الغفار” : تختص هذه الدورة بمتاقشة موضوعات بالغة الأهمية والتي من بينها موضوع التحول الرقمي، ومن حسن الطالع أن يتوافق عنوان هذه الدورة مع المكان الذى تعقد به – القرية الذكية- وهى مجتمع شركات تكنولوجيا الاعمال والمعلومات حيث تتفاخر ونعتز أن تكون في القرية هذا المجتمع الذكى الذي يضم كبريات الشركات العالمية في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .

وأوضح عبد الغفار قائلا : يدرس في فرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية حوالي 3000 طالبا في 6 كليات كما يدرس بالفرع أكثر 1400 طالبا بمرحلة للدراسات العليا سواء بالماجيستير أو الدكتوراه ، في هذا المقر الذكى.

واختتم “عبد الغفار “كلمته الترحيبية قائلا : اتقدم بالشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، على رعايته ودعمه لكافة أنشطة جامعة الدول العربية و أنشطة وأعمال المنظمات والاتحادات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا، حيث أن هناك تطورا ملحوظا في أنشطة المنظمات والاتحادات مما حقق الكثير من الإنجازات التي تخدم أهداف واستراتيجية جامعة الدول العربية.

“الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار/ يشكر الأمين العام علي رعايته ودعمه لكافة أنشطة وأعمال المنظمات والاتحادات العربية