مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنظمة العمل العربية:المساهمة في تحقيق التنمية الشامله والمستدامة لخدمة إستراتيجية العمل العربي المشترك.

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و المنظمة العربية للتنمية الإدارية منظمة العمل العربية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع علي الاتفاقية من جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ومن جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية، معالى الدكتور/ ناصر الهتلان القحطانى – بصفته المدير العام للمنظمة العربية ومن جانب منظمة العمل العربية، معالى السيد/ فايز علي المطيرى – المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم معالي الأمين العام للجامعة العربية السيد احمد ابو الغيط، سعادة السفير كمال حسن علي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، سعادة السفير / حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية سعادة الوزير مفوض / محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من الاهداف المشتركه لكل من المنظمه العربيه للتنميه الاداريه ومنظمة العمل العربية والاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري فى المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والعلوم والتكنولوجيا ومساهمة في تحقيق أهداف التنمية تحقيقا للتنميه الشامله والمستدامة بنا يخدم إستراتيجية العمل العربي المشترك.