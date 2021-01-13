“الرى” :التوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع و تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل

فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات .. قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة الفيوم لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وقام الدكتور عبد العاطى يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتفقد عمليتى تأهيل ترعة مطرطارس الشرقى وترعة كفر عميرة ، ووجه بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ ، مع التأكيد على إستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.

وفى إطار الرؤية المستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى ، وذلك في إطار منظومة شاملة تستهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل ، فقد تفقد الدكتور عبد العاطى أعمال التأهيل المنفذة على مسقى أم راسين والمتفرعة من ترعة مطرطارس الشرقى ، والجدير بالذكر أن عملية تأهيل المسقى تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والتى قامت بتوفير المواد الخام والمنتفعين على المسقى والذين قاموا بتنفيذ عملية التأهيل.

وفى إطار سعى الوزارة لتأهيل الترع والمساقى تزامناً مع تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية بنفس الزمام ، فقد وجه الدكتور عبد العاطى بتوفير المواد الخام لتنفيذ نظام للرى الحديث بزمام ترعة مطرطارس الشرقى مع قيام المنتفعين بتركيب المنظومة بمعرفتهم ، وذلك فى ضوء دعم وزارة الموارد المائية والرى للمزارعين وتشجيعهم على التحول لنظم الرى الحديث.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.