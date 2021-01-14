وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال مركز تتبع المركبات السياحية GPS التابع للوزارة

تفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أعمال مركز تتبع المركبات السياحية (GPS) التابع لقطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة، لمتابعة سير العمل به حيث يقوم المركز بمراقبة حركة المركبات السياحية أثناء رحلاتها بما يعكس الحركة الفعلية لها وسرعتها وموقعها وخط سيرها.

وتفقد الوزير كيفية قيام العاملين بالمركز بتتبع المركبات السياحية من خلال الشاشات وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، مؤكدا على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في رصد المركبات السياحية، واستمع للعاملين وما يواجههم من عقبات أثناء قيامهم بعملية التتبع، موجها بتحديث هذه المنظومة، موجها الشكر للعاملين بالمركز في نهاية جولته على الجهد المبذول لتتبع حركة المركبات السياحية على مدار اليوم.