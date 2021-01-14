أحمد سمير رئيسا لاقتصادية النواب

انتخبت اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير رئيسا، والوكيلان أحمد فرغلي ومحمد السيد سليمان، وأمين السر أحمد دياب.

كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قد اعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها و قال خلال الجلسة العامة للمجلس وقال خلال الجلسة العامة: لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضو على الأقل وأضاف خلال الجلسة العامة، يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمراة والشباب في كل لجنة.

وأضاف رئيس البرلمان: لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.