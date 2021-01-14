رئيس الوزراء يهنئ حنفي جبالي لانتخاب رئيسًا لمجلس النواب

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه ‏اليوم ‏الخميس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس ‏مجلس الوزراء، ‏بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو ‏العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد ‏وزير شئون المجالس النيابية.‏

في مستهل اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ‏التهنئة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الثقة ‏الغالية التى أولاها له السادة ‏أعضاء مجلس النواب بانتخابه رئيسا للمجلس، معربًا عن ‏ثقته في قدرة المستشار حنفي جبالي على قيادة دفة مجلس النواب ‏والاضطلاع باختصاصاته، كما أكد السيد الدكتور ‏رئيس مجلس الوزراء على أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست الوجه الحضاري لمصر ‏ومؤسساتها العريقة، مؤكدًا على توجيهه لأعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع ‏مجلس النواب، متمنياً كل التوفيق والنجاح ‏لمجلس النواب رئيساً وأعضاء في مهمتهم الوطنية ‏الجليلة.‏

من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ‏خالص ‏شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على تلك الزيارة، مؤكداً الحرص على التعاون ‏بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية، وتحقيق ما ترنو ‏إليه أفئدة الشعب المصري من طموحات في حياة ‏كريمة في ظل توجيهات الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.‏

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد تم انتخابه رئيسًا لمجلس ‏النواب، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول ‏للفصل التشريعي ‏الثاني لمجلس النواب، والتى عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير ‏‏2021.‏