رئيس الوزراء يهنئ حنفي جبالي لانتخاب رئيسًا لمجلس النواب
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
في مستهل اللقاء، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الثقة الغالية التى أولاها له السادة أعضاء مجلس النواب بانتخابه رئيسا للمجلس، معربًا عن ثقته في قدرة المستشار حنفي جبالي على قيادة دفة مجلس النواب والاضطلاع باختصاصاته، كما أكد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست الوجه الحضاري لمصر ومؤسساتها العريقة، مؤكدًا على توجيهه لأعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع مجلس النواب، متمنياً كل التوفيق والنجاح لمجلس النواب رئيساً وأعضاء في مهمتهم الوطنية الجليلة.
من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على تلك الزيارة، مؤكداً الحرص على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية، وتحقيق ما ترنو إليه أفئدة الشعب المصري من طموحات في حياة كريمة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد تم انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والتى عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021.