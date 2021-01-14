نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور القاهرة

أفادت مصادر مقربة من نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق بأن الأخير يجري زيارة إلى القاهرة حيث سيلتقي عدد من المسؤولين.

كان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج و معيتيق غادرا العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد أيام من المحادثات المكثفة حول ليبيا.

وخلال الزيارة، التقى السراج رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.

كما عقد معيتيق اجتماعات ثنائية مع دي مايو ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، ووزير الداخلية لوتشانا لامورجيزي وويليامز.