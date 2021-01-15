باريس تحتفى بيوسف إدريس

رسالة فرنسا محمد صبري متولى

اعلن مركز ذرا للدراسات والأبحاث بباريس، عن فتح باب مسابقة القصة القصيرة لجائزة يوسف إدريس للسنة الثالثة، تحت عنوان “لغتي هويتي” وذلك ضمن إهتمامات المركز باللغة العربية، و تنمية مهارات القراءة و الكتابة، ومنح المزيد من الثقة و الفرصة للقاصين الهواة، حيث سيتم إستلام المشاركات حتى مساء يوم الأحد 28 شباط/فبراير 2021

شروط المسابقة:

1 ـ هي للهواة و غير المحترفين ولا يشترط عمر معين.

2 ـ أن لا تكون القصة منشورة سابقًا.

3 ـ أنْ لا تتضمن أية إشارة عرقية أو طائفية أو مذهبية.

4 ـ أنْ لا تقل عن صفحتين ولا تزيد عن خمس صفحات أي بين 400 كلمة و 2000 كلمة تقريبا.

5 ـ أن تكون باللغة العربية الفصحى.

6 ـ لضرورات ما و ضمن حيز محدود و خاصة بالحوار من الممكن إستخدام بعض الكلمات العامية.

7 ـ موضوع المسابقة مفتوح، ومن المحبذ أنْ تنميَ الروابط والعلاقات الاجتماعية والإنسانية والوطنية.

8 ـ سيتم إعلان النتائج يوم السبت 20 آذار/مارس2021 في مؤتمر صحفي بباريس، مع توزيع دروع الفائزين و إرسالها بالبريد على عناوينهم الشخصية.

9 ـ سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم بدروع تكريم خاصة مميزة كهدية تقديرية لجهودهم الخيرة.

10 ـ يرفق مع العمل اسم المتسابق الثلاثي وصورة من تحقيق الشخصية، والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل والعنوان البريدي كاملًا.

11 ـ المسابقة متاحة للجميع بالدول العربية و باقي دول العالم و ترسل القصص على الإيميل التالي:

Centre.zourah@gmail.com

12 ـ نؤكد على ضرورة العنوان البريدي للمشارك حتى نتفادى إشكالية العنوان البريدي لاحقا.

13 ـ ستعلن أسماء لجنة التحكيم بالمؤتمر الصحفي الذي تعلن به النتائج.

14 ـ المسابقة ستكون بمشاركة إتحاد الصحفيين و الكتاب العرب في أوروبا، و برعاية مجلة “كل العرب” التي تصدر من باريس، وسيتم نشر القصص الفائزة في العدد الشهري الذي يلي إعلان النتائج.

مسؤولة القسم الثقافي

أحلام لقليدة

باريس الجمعة 15 كانون الثاني/يناير 2021