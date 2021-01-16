وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الثامن لـ”اتكلم عربي” مع أبناء المصريين في إنجلترا 

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك السفير طارق يوسف، القنصل العام المصري بالمملكة المتحدة، فعاليات المعسكر الثامن لمبادرة “اتكلم عربي” للأطفال المصريين المقيمين في المملكة المتحدة، اليوم السبت عبر تطبيق “زووم”، وذلك بالتعاون مع شركة “ويل سبرنج” المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثه

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة “اتكلم عربي” التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحري

وخلال معسكر اليوم، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين ووجهت الشكر لفريق مؤسسة “ويل سبرنج” على الجهود المبذولة في تنظيم المعسكرات، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربي

كما أشادت وزيرة الهجرة بحرص الكثير من أبنائنا بالخارج على التحدث باللغة العربية وإتقانها، ووجهت حديثها إلى الطلاب الذين لا يجيدون الحديث باللغة العربية بأن يبدأوا التحدث مع افراد الأسرة، مؤكدة أنها ستحرص على متابعة ذلك مع أسره

كما تحدث الوزيرة عن المشروعات القومية الجارية بالدولة المصرية، مشيرة إلى إطلاق السيد الرئيس لمبادرة “حياة كريمة” للقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن مجهزة تليق بحياة المصريين بالخارج، ودور المرأة المصرية في الحياة السياسية بتمكين 8 وزيرات في الحكومة المصري

وأخذت السفيرة نبيلة مكرم تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم ومعرفة الأكلات المصرية التي يحبونها، والصفات التي تميز الشخصية المصرية، حيث شارك “ميسرة مقلد” سفير مبادرة “اتكلم عربي” في أوروبا، تجربته مع الأطفال خلال اللقاء، وقال إن الأسرة حريصة على التحدث باللغة العربية، والحفاظ على العادات والتقاليد المصرية، من مساعدة كبار السن، والشهامة وفعل الخي

وتحدثت وزيرة الهجرة معهم أيضا عن الجهود العظيمة للقيادة السياسية في مصر ودورها في معركة البناء والتنمية الجارية على أرض مصر والتي تعيش الآن أزهى عصورها في التعايش والتسامح والمواطنة، وكذلك بطولات الجيش المصري والشرطة المصرية في كل المعارك خاصة مكافحة الإرهاب، كما استعرضت سيادتها مع الأبناء أسماء الشخصيات المصرية البارزة بالخارج، ومن بينهم الفنان المصري العالمي “مينا مسعود” بطل فيلم ديزني “علاء الدين”، موضحة أنه سفير لمبادرة “اتكلم عربي” في الخارج وذلك لتمسكه بحب مصر وحديثه باللهجة المصرية رغم نشأته في كند

كما أوصت الوزيرة الأبناء بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا العالمية حاليًا، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء الجائحة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج

من ناحيته، أوضح السفير طارق يوسف، القنصل العام المصري بالمملكة المتحدة، أن هذه المعسكرات لها دور رائع في ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن، مؤكدا أن أبناءنا بالخارج نماذج مشرفة لكل مصري يسعى جاهدا لإبراز صورة المصري الناج

وفي السياق ذاته، أشاد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة “ويل سبرنج”، بتعاون وزارة الهجرة لإنجاح معسكرات المصريين بالخارج، ودورها في تدعيم الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج

وفي الختام، توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بخالص الشكر للسفير طارق يوسف القنصل العام ولأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم في هذا المعسكر، مشددة على أن يحرصوا على تعريف أبنائهم دائما بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة مهما بعدت المسافات حفاظا على الهوية المصرية

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة “اتكلم عربي”، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التال

‏https://www.facebook.com/etkallem.arab

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة “تيك توك”، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي

https://vm.tiktok.com/ZStnuxh

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