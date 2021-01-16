شاهد بالفيديو ..نائب التجمع عاطف المغاوري لـ”برنامج على مسؤوليتي” :لجانا للبرلمان لوقف قرار تصفية الحديد والصلب ..و””قرار التصفية”استسهال للأمور وعدم حل المشاكل من جذورها

قال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب،عن حزب التجمع معلقا على قرار تصفية مصنع الحديد والصلب، إنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب لمواجهة قرار التصفية.وأضاف عاطف المغاوري في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “البيان العاجل من اجل انقاذ الوضع في شركة الحديد والصلب ونطالب بوقف قرار التصفية وتشكيل لجنة تقصي حقائق”.وتابع عاطف المغاوري: “يرأس مجلس النواب الآن قامة قانونية ودستورية كبرى وجميعنا أقسم على احترام الدستور والقانون”.وأكمل عاطف المغاوري: “قرار تصفية الحديد والصلب يعتبر استسهال للأمور وعدم حل المشاكل من جذورها”.ولفت عاطف المغاوري: “الحديد والصلب قلعة من قلاع مصر الصناعية منذ عام 1954 وخلقت بجانبها صناعات اخرى لان صناعة الحديد والصلب مغذية لمشروعات أخرى “.