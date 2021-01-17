اختيارات هيئة مكتب النواب لعضوية اللجنة العامة

عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعا برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب، وتم اختيار كل من النواب:

ضياء الدين داوود (مستقل)

احمد فواد اباظة (اقدم الاعضاء بالبرلمان- نائب منذ دورة ١٩٩٠)

احمد خليل خير الله (حزب النور)

فريدى البياضى (المصرى الديمقراطى)

عمرو يونس (مستقل)

جدير بالذكر بان المادة مادة ٢٤ تنص على: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.