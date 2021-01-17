عبدالمنعم الجمل: نرفض تصفية الحديد والصلب وحذرنا من مخطط اغلاق الشركات

رفضت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ، قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية الذي اتخذته الجمعية العامة غير العادية للشركة ، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، ان الاتجاه نحو تصفية شركات قطاع الاعمال العام امر اصبح جليا ، وهو ما حذرنا منه منذ سنوات ، مؤكدا ان ما يحدث قائم علي قرارات وارادة اشخاص وليس مرتبط باقتصاديات وخسائر ، بل خطة موضوعة منذ سنوات لنسف شركات قطاع الاعمال العام ، والتخلص من العمالة به.

واستشهدت النقابة العامة بتصريحات رئيس مجلس ادارة شركة الحديد والصلب الذي اكد علي ان الشركة لديها امكانيات ومقومات الاستمرارية .

واوضحت النقابة العامة في بيانها ان القضية لدي التنظيم النقابي ليست مختزلة في تعويضات العاملين بالشركات ، ولكنها قضية دفاع عن اقتصاد وطن ، والتمسك بالشركات الوطنية التي هي حائط الصد والامان وقت الازمات ، مضيفا ان الامر بات حتميا في التصدي لمحاولات هدم الصناعة الوطنية حتي لا يصبح الوطن فريسة لاحتكار شركات القطاع الخاص.